『ドギーウォーカートラッドスタイル チョコ 1個入 (SS) 6個セット 送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 21時 58分に出品され05月01日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,933円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ドギーウォーカーのスタンダードなフォルムにスタイリッシュでスマートなカラーとトラッドのエッセンスを加え“親しみと少しの憧れ”が共存するそんなお散歩シーンをイメージしてつくりました。大きめのボタンを押す！だけの簡単操作！押してロック！押してフリーで使いやすい！にぎりやすくすべりにくいハンドル。スマートに楽しく、毎日軽快に。【SSサイズ】・超小型犬用(体重8kg以下)・リードの長さ 固定・伸縮：4.5m
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落札価格7933円
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終了
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