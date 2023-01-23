『西川 リビング 掛け 布団カバー ダブル 日本製 洗える 抗菌 綿100% 着脱簡単 洗っても縮みにくい 両サイドにファスナー リバーシブル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 13時 25分に出品され03月10日 13時 25分に終了予定です。即決価格は7,933円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
西川 リビング 掛け 布団カバー ダブル 日本製 洗える 抗菌 綿100% 着脱簡単 洗っても縮みにくい 両サイドにファスナー リバーシブル
【商品説明】
・カバーの両サイドにファスナー付き。端から端まで大きく開いてカバーの出し入れも便利。
・サイズ:190X210cm
・ファスナーには取っ手が2個ついているので上下に開き、開け閉めもラクラク。
・ボタニカル風のリーフとストライプが表裏でデザインされたカバーです。お好みに合わせてリバーシブルで使えます。
・布団がずれないように留めるテープが8ヶ所付き。ホックでパチンと留めるだけなので簡単・便利。
・生産国:日本
・組成:綿100%（抗菌加工 防縮加工）
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 29.20 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7933円
996 入札履歴
終了
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