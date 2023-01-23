『Live of Lazward Piano -凍てついた星座- at 大阪市中央公会堂 (Blu-ray)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 44分に出品され03月12日 02時 44分に終了予定です。即決価格は7,932円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
植田真梨恵とピアニスト西村広文による「Lazward Piano」荘厳なる重要文化財で開催された、 2019年のツアーファイナルを映像化! Disc 2 には、日本橋三井ホール公演のライブ音源を収録したCDが付きます。 【Blu-ray】植田真梨恵 Live of Lazward Piano -凍てついた星座-2019.3.23 大阪市中央公会堂 【CD収録曲】植田真梨恵 Live of Lazw ...
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落札価格7932円
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