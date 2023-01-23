『FRITSCHI(フリッチ) ジーニック スキーブレーキ 95mm FR42112【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 45分に出品され04月01日 04時 45分に終了予定です。即決価格は7,932円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FRITSCHI(フリッチ) ジーニック スキーブレーキ 95mm FR42112
【商品説明】
・サイズ：95mm
・対応バインディング：ジーニック
・重 量：45g(95mm、1/2ペア)
【サイズ】
高さ : 2.54 cm
横幅 : 15.24 cm
奥行 : 17.78 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7932円
829 入札履歴
終了
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