『FRITSCHI(フリッチ) ジーニック スキーブレーキ 95mm FR42112【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 45分に出品され04月01日 04時 45分に終了予定です。即決価格は7,932円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FRITSCHI(フリッチ) ジーニック スキーブレーキ 95mm FR42112



【商品説明】

・サイズ：95mm

・対応バインディング：ジーニック

・重 量：45g(95mm、1/2ペア)



【サイズ】

高さ : 2.54 cm

横幅 : 15.24 cm

奥行 : 17.78 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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