『ナイキ ベース CWS-900B-W≪お取寄商品≫≪代引不可≫【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 05分に出品され03月21日 05時 05分に終了予定です。即決価格は7,932円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】

最大積載量(kg/台)：設定なし

均等積載量(kg/段)：設定なし

間口(mm)：899

奥行(mm)：400

高さ(mm)：50

色：ホワイト



色：ホワイト



【型番】CWS-900B-W / CWS900BW

【商品コード】1230530

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