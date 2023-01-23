『エアーウォーク AIRWALK トラベルボストン 37L A1803043 レッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 21時 58分に出品され04月17日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,932円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エアーウォーク AIRWALK トラベルボストン 37L A1803043 レッド
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 54.80 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7932円
566 入札履歴
終了
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