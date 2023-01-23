『エアーウォーク AIRWALK トラベルボストン 37L A1803043 レッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 21時 58分に出品され04月17日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,932円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エアーウォーク AIRWALK トラベルボストン 37L A1803043 レッド



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 54.80 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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レッド