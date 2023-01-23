『DECKSAVER(デッキセーバー）Native Instruments Kontrol S3専用保護カバー DS-PC-KONTROLS3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 27分に出品され03月19日 20時 27分に終了予定です。即決価格は7,932円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

DECKSAVER(デッキセーバー）Native Instruments Kontrol S3専用保護カバー DS-PC-KONTROLS3



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。