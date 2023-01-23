『JISハンドブック 機械要素〈ねじを除く〉 2013【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 21時 22分に出品され03月23日 21時 22分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本 ISBN:9784542181106 日本規格協会／編集 出版社:日本規格協会 出版年月:2013年01月 サイズ:2432P 21cm 工学 ≫ 経営工学 [ 品質管理（QC等）標準規格（JIS等） ] ジス ハンドブツク キカイ ヨウソ ネジ オ ノゾク 2013 ジス ハンドブツク キカイ ヨウソ 2013 登録日:2013/04/03 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。