『フジ矢(Fujiya) Mバーカッター (軽量アルミハンドル) 軽天切断用 FMC-500【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 20時 16分に出品され03月29日 20時 16分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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全長:500mm
重量:1440g
使用範囲:厚さ0.5mm以下のMバー
ブランド:フジ矢(Fujiya)
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落札価格7931円
459 入札履歴
終了
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