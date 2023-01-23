『フジ矢(Fujiya) Mバーカッター (軽量アルミハンドル) 軽天切断用 FMC-500【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 20時 16分に出品され03月29日 20時 16分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【ご購入後の当店からの連絡はご登録のメールアドレスに通知いたします。必ずご確認ください】

全長:500mm

重量:1440g

使用範囲:厚さ0.5mm以下のMバー

ブランド:フジ矢(Fujiya)