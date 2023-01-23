『フラワーポット 大小2個セット ミルクポット 鉄製 缶 シャビー アンティーク ガーデニング お庭 園芸 ガーデン ポット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 15分に出品され03月18日 13時 15分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 育てる楽しみを味わいながら、オリジナルの空間づくりのお手伝いグリーンやお花との相性も抜群なフラワーポットです



大：φ200×H490（取っ手含む）【81714】

小：φ160×H405（取っ手含む）【81715】

生産地：中国

素材・成分：鉄製