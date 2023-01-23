『ブラックウッド (blackwood)ドッグフード パピー チキン 7.05kg+国産鹿レッグボーン 1本Mサイズ 犬 無添加 子犬【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 55分に出品され03月17日 09時 55分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブラックウッド・パピーの特徴
ブラックウッド・パピーは、乾燥チキンミールを使用することで栄養吸収がアップ。とうもろこし・小麦・大豆は不使用。それらにアレルギーのあるワンちゃんにも安心です。新配合のニシン油、キャノーラ油はオメガ脂肪酸強化、グルコサミンは軟骨の強度、弾力性をサポートします。
体重が増えない犬、食が細い犬対応オールライフステージ対応（全犬種 離乳後〜老齢期）
原産国 米国
7.05kg以上のサイズはジッパーがありません。
なおパッケージは予告なく変更されることがございます。
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落札価格7931円
210 入札履歴
終了
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