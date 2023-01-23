『ブラックウッド パピー 7.05kg【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 15時 35分に出品され03月05日 15時 35分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 小型犬やフードが食べづらくなったワンちゃんへ

仔犬から老犬までの超小粒で丸型を好むワンちゃん用オールライフフード