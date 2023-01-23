ブラックウッド 3000 ドッグフード 7.05kg【賞味期限2024年10月6日】【2025の人気アイテム】

商品情報

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【商品情報】

仔犬から老犬までの小粒で平形の粒を好む愛犬におすすめの全年齢対応フード

ラム肉をベースに有用バクテリアの添加量が一番多い3000は、アレルゲンや便が気になる愛犬を最も意識・配慮しているフードの1つです。



ブラックウッド社の製品は、米国本社の社長が、自分の愛犬の健康を考え、動物栄養学の権威であるトム・ウイラード博士に依頼し処方されたフードです。



オメガ３、オメガ６といった成分が多分に含まれた非常に良質なものを主原料に栄養を損わない特別な低温処理を施しています。



ご注意

・天然の原材料を使用し、人工着色料や人工香料を付加しておりませんので、ロット毎に色や香りに違いが見られます。



原産国：アメリカ合衆国【正規品】



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