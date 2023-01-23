『ブラックウッド 3000 ドッグフード 7.05kg【賞味期限2024年10月6日】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 02時 31分に出品され03月22日 02時 31分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
賞味期限につきまして…タイトルに表示しております日付、もしくはそれより新しい日付の商品をお届け致します。
【商品情報】
仔犬から老犬までの小粒で平形の粒を好む愛犬におすすめの全年齢対応フード
ラム肉をベースに有用バクテリアの添加量が一番多い3000は、アレルゲンや便が気になる愛犬を最も意識・配慮しているフードの1つです。
ブラックウッド社の製品は、米国本社の社長が、自分の愛犬の健康を考え、動物栄養学の権威であるトム・ウイラード博士に依頼し処方されたフードです。
オメガ３、オメガ６といった成分が多分に含まれた非常に良質なものを主原料に栄養を損わない特別な低温処理を施しています。
ご注意
・天然の原材料を使用し、人工着色料や人工香料を付加しておりませんので、ロット毎に色や香りに違いが見られます。
原産国：アメリカ合衆国【正規品】
※ご注意※
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ブラックウッド 3000 7.05kg
¥ 7931
【プレゼント付】ブラックウッド パピー 7.05kg
¥ 7931
落札価格7931円
288 入札履歴
終了
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