ルイスドッグ louisdog Rose Peach Stone Harness Set 小型犬 犬用 セレブ リード ハーネス 胴輪 送料無料【2025年の人気アイテム】

商品情報

2023 MAKNAE Best Lover Collection





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当商品以外の商品は全て別売り又は参考商品となります。



【サイズ】

ハーネス S(XS，S): 32cm(胴囲) 〜2.5kg

M(S/M，M): 38cm(胴囲) 2.5〜4kg

L(L): 44cm(胴囲) 4〜6kg

XL(XL): 50cm(胴囲) 6〜9kg



リード

長さ: 124cm

幅: 1.5cm



【素材】

本体・裏地：綿100％

リードコード：綿100％＆綿ポリウレタン100％

ストーン：スワロフスキー（オーストリア製）



〇当商品は海外メーカーよりお取り寄せとなります為、ご注文を頂きましてから通常4週間前後でのお届けを予定しております。

（稀に納期が遅れる場合がございます。何卒ご了承頂きますようお願い致します。）