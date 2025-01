BD/iKON/iKON JAPAN DOME TOUR 2017 ADDITIONAL SHOWS(Blu-ray) (2Blu-ray+2CD(スマプラ対応)) (初回生産限定版)【Pアップ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

iKON (アイコン あいこん)

2018年3月7日 発売





BD:1

1.BLING BLING

2.SINOSIJAK(REMIX)

3.JUST ANOTHER BOY

4.-MC 1-

5.MY TYPE(REMIX)(Acoustic Ver.)

6.#WYD

7.-MC 2-

8.BE I(REMIX)

9.HOLUP!(REMIX)

10.ANTHEM

11.-MC 3-

12.RUNAWAY

13.PERFECT

14.AIRPLANE

15.-MC 4-

16.JUST GO

17.APOLOGY

18.-MOVIE-

19.RHYTHM TA(REMIX)(Rock Ver.)

20.B-DAY

21.DUMB & DUMBER

22.-MC 5-

23.WHATS WRONG?

24.WORLDWIDE

25.LONG TIME NO SEE

26.WELCOME BACK(ENCORE)

27.M.U.P(ENCORE)

28.-MC 6-(ENCORE)

29.DUMB & DUMBER(ENCORE)

30.BLING BLING(ENCORE)

BD:2

1.DOCUMENTARY OF iKON JAPAN DOME TOUR 2017 ADDITIONAL SHOWS

CD:3

1.BLING BLING

2.SINOSIJAK(REMIX)

3.JUST ANOTHER BOY

4.MY TYPE(REMIX)(Acoustic Ver.)

5.#WYD

6.BE I(REMIX)

7.HOLUP!(REMIX)

8.ANTHEM

9.RUNAWAY

10.PERFECT

CD:4

1.AIRPLANE

2.JUST GO

3.APOLOGY

4.RHYTHM TA(REMIX)(Rock Ver.)

5.B-DAY

6.DUMB & DUMBER

7.WHATS WRONG?

8.WORLDWIDE

9.LONG TIME NO SEE