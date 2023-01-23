『iKON JAPAN TOUR 2016(初回生産限定盤)(Blu-ray Di.. ／ iKON (Blu-ray)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 48分に出品され03月22日 21時 48分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray/ブルーレイ発売日:2016/12/14収録曲: / -OPENING- / DUMB & DUMBER / SINOSIJAK / WHAT’S WRONG? / -MC1- / WELCOME BACK / MY TYPE / BE I / HOLUP! / FULL HOUSE -KR Ver.- / HIT ME feat.KUSH -KR Ver.- / -MC2- / BODY -KR Ver.- / APOLOGY / I MI