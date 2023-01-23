『HiKOKI(ハイコーキ) 植木バリカン 刈込幅400mm 切断能力15mm 320W チップレシーバー付 CH40SG【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 05時 12分に出品され03月05日 05時 12分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※システムの都合上、ご購入後でも品切になっている場合がございます。品切れに関するご連絡はご登録のメールアドレスに通知いたします。必ずご確認ください。
刈込幅:400ｍｍ
最大切断枝径:約15ｍｍ※
※最大切断枝径は刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。(樹木の種類や刃物の切れ味により変わる場合があります。)
電流:3.4A
無負荷ストローク数:1，800min-1
付属ブレード:両刃式(三面研磨刃)特殊コーティング
標準付属品:ブレードケース・コードガイド・継ぎコード(10m)・プラグクリップ・チップレシーバ・ノブナット(2個)
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落札価格7931円
694 入札履歴
終了
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