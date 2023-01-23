『タニタ(TANITA) BC-810-BR(ブラウン) 体組成計【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 19時 57分に出品され04月08日 19時 57分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 「乗るピタプラス」機能で、乗るだけで測定開始画面が白く光るバックライトを採用9パターンの「体型判定イラスト」で、現在のあなたの体型を表示【返品不可商品】