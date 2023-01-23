『サンワサプライ 3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用) BAG-3WAY23BK【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 21時 29分に出品され04月21日 21時 29分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 通勤にも最適なタテ型軽量3WAYビジネスバッグ。



材質:ポリエステル(撥水加工)

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ サンワサプライ

3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用)

BAG-3WAY23BK