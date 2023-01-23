『キャットタワー 据え置き キャットハウス ネコ用おもちゃ 爪とぎ 猫ハウス 多機能 猫用品 ペット用品 多頭飼い 土台付き 麻縄柱 運動不足 ストレス【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 20時 36分に出品され04月08日 20時 36分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
据え置き型キャットタワーです。
ポールの部分では爪とぎもできちゃいます。
ふんわりした手触りで、猫ちゃんたちもリラックスしてお昼寝できますね
【サイズについて】
画像をご参照ください。
【素材について】
ポリエステル他
【補足説明】
※ご自身で組み立てる必要がございます※
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落札価格7931円
799 入札履歴
終了
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