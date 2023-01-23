『キャットタワー 据え置き キャットハウス ネコ用おもちゃ 爪とぎ 猫ハウス 多機能 猫用品 ペット用品 多頭飼い 土台付き 麻縄柱 運動不足 ストレス【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 20時 36分に出品され04月08日 20時 36分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 据え置き型キャットタワーです。



ポールの部分では爪とぎもできちゃいます。



ふんわりした手触りで、猫ちゃんたちもリラックスしてお昼寝できますね



【サイズについて】

画像をご参照ください。



【素材について】

ポリエステル他



【補足説明】

※ご自身で組み立てる必要がございます※