『デミ ヘアシーズンズ アロマシロップス フローズンムーン シャンプー2000ｍｌ & トリートメント2000ｇ セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 11分に出品され03月19日 17時 11分に終了予定です。即決価格は7,930円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デミ ヘアシーズンズ アロマシロップス フローズンムーン シャンプー2000ｍｌ & トリートメント2000ｇ セット



【商品説明】

・もやもやした気分を和らげたいあなた

・清々しく幻想的なフィンランドをイメージし、落ち着きのあるジュニパーベリーを加えた、穏やかなシトラスフローラルムスクの香り。

・穏やかな気分に包まれたいあなたに

・高密着アミノ酸誘導体※1（コンディショニング成分） 高密着アミノ酸誘導体※2（保湿成分）



【サイズ】

高さ : 12.70 cm

横幅 : 20.10 cm

奥行 : 28.30 cm

重量 : 4.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。