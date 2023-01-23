『エバニュー(EVERNEW) ゴルフ ティー セットコンビ(12インチ) ETE025【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 23分に出品され03月04日 14時 23分に終了予定です。即決価格は7,930円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 台湾製

細バット(ETE015)/1本

太バット(ETE026)/1本

ボール(ETE022)/1組

自重=約7.1kg

ベースサイズ=長さ43cm×幅43cm×厚さ1.5cm

材質=バッティングティー・スペアヘッド:天然ゴム、バット外被:ポリウレタン、バット芯材:FRP

ROC※木製バット、金属バットなどのご使用はおやめください。

セット内容:バッティングティー1台、スペアヘッド1本、バット2本、ボール6個