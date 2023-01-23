『JoveJek ビジネスバッグ メンズ 3WAY 多機能 大容量 PCバッグ トートバッグ ショルダーバッグ リュック バックパック キャン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 08時 30分に出品され03月12日 08時 30分に終了予定です。即決価格は7,930円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JoveJek ビジネスバッグ メンズ 3WAY 多機能 大容量 PCバッグ トートバッグ ショルダーバッグ リュック バックパック キャン
【商品説明】
・【サイズ】Mサイズ：縦 約38.5cm、横 約28.5cm、厚さ 約13.0cm. Lサイズ：縦 約44.0cm、横 約32.0cm、厚さ 約13.0cm.
・【デザイン】3WAY リュック ビジネスバッグ ショルダー PCバッグ。通常はハンドバッグとして使用できます。 ストラップを固定した後、メッセンジャーバッグとしても使用できます。 バックジッパーが開き、2つのショルダーストラップが固定されてバックパックになりますよ。
・【大容量】携帯電話、財布、電子製品などの小物ために、十分なスペースがあります。L サイズは17インチコンピューターを置くことができます。 複数のポケットは多くのものを保管する
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 1.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7930円
163 入札履歴
終了
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