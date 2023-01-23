『(プロダクティワランティ) PRODUCTY WARRANTY KANGOL/カンゴール カラフルロゴ 斜めジップ リュックサック/サイドベ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 03時 01分に出品され04月13日 03時 01分に終了予定です。即決価格は7,929円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(プロダクティワランティ) PRODUCTY WARRANTY KANGOL/カンゴール カラフルロゴ 斜めジップ リュックサック/サイドベ
【商品説明】
・タテ45cmxヨコ33cmxマチ15cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:710g
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 40.40 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7929円
262 入札履歴
終了
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