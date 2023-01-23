《セット販売》　ロート製薬 メンソレータム メディクイックH 頭皮のメディカルシャンプー しっとり ポンプ (320mL)×6個セット　医薬部外品　送料無料【コストコ お買い得】



名 称 《セット販売》 メンソレータム メディクイックH 頭皮のメディカルシャンプー しっとり ポンプ 内容量 320ml×6個 特 徴 薬用 フケ・かゆみを防ぐ 洗うたび頭皮環境改善



乾燥しやすい頭皮に しっとりタイプ



頭皮と同じ弱酸性

コンディショニング成分配合



リフレッシュシトラスの香り



頭皮環境正常化

・フケ・かゆみの原因菌を抑える ミコナゾール硝酸塩

・炎症を抑える グリチルリチン酸ジカリウム

抗真菌成分がフケ・かゆみの原因菌の増殖を抑えるだけでなく、抗炎症成分が頭皮の炎症まで抑えることで、フケ・かゆみを元から徹底的に防ぎます。



しっとり保湿成分※配合

乾燥が気になる頭皮に。頭皮の潤いを考えた、マイルドでしっとりした使い心地です。



デリケートな頭皮のための処方

弱酸性 アミノ酸系洗浄成分 ノンシリコン処方 無着色

※濃グリセリン L-グルタミン酸



ノンメントールでやさしい使い心地



こんな方に

・しっかり洗っているのに、頭がかゆい

・フケが気になる

・頭皮が乾燥しやすいため、しっとりした使い心地が良い

・清涼感のない使い心地が好き

・頭皮環境を健やかに保ちたい 効能・効果 フケ・かゆみを防ぐ。毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。毛髪・頭皮を清浄にする。毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 成 分 【有効成分】

ミコナゾール硝酸塩、グリチルリチン酸ジカリウム



【その他の成分】

濃グリセリン、L-グルタミン酸、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ヤシ油脂肪酸アシルDL-アラニンTEA液、ヤシ油脂肪酸N-メチルエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸アシルグルタミン酸Na、塩化トリメチルアンモニオヒドロキシプロピルヒドロキシエチルセルロース、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液、塩化O-［2-ヒドロキシ-3-（トリメチルアンモニオ）プロピル］グァーガム、POEジオレイン酸メチルグルコシド、ジステアリン酸グリコール、フェノキシエタノール、クエン酸Na、水酸化Na、エデト酸塩、安息香酸塩、DL-リンゴ酸、ラウリルヒドロキシスルホベタイン液、香料 区 分 医薬部外品/薬用シャンプー/原産国 日本 ご注意 本品記載の使用法・使用上の注意をよくお読みの上ご使用下さい。 販売元 ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1

お客様安心サポートデスク 電話：03-5442-6020(東京) 06-6758-1230(大阪) 広告文責 株式会社ツルハグループマーチャンダイジング

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