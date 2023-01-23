『No-Drip 32oz Small Animal Drinking Bottle with Auto-Fill Metal Cup for Smal【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 15時 26分に出品され04月07日 15時 26分に終了予定です。即決価格は7,929円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名No-Drip 32oz Small Animal Drinking Bottle with Auto-Fill Metal Cup for Small Pet/Bunny/Ferret/Hamster/Guinea Pig/Rabbit/Chinchilla/Mouse/Rat. Food Grade Plastic (32oz)ブランド：RentACoop商品サイズ：32 Oz高さ：8.8 cm横幅：8.9 cm奥行：18.1 cm 商品番号：32oz色：素材：Metal
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落札価格7929円
740 入札履歴
終了
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