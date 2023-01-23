『スワンズ スノーゴーグル 060-MDHS GLBK シルバーミラー×クリア スキー スノーボード 曇り止め 紫外線カット ミラーレンズ F【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 07時 38分に出品され04月22日 07時 38分に終了予定です。即決価格は7,929円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スワンズ スノーゴーグル 060-MDHS GLBK シルバーミラー×クリア スキー スノーボード 曇り止め 紫外線カット ミラーレンズ F
【商品説明】
・UVカット率：99.99%
・フレームカラー：グロスブラック
・レンズカラー：シルバーミラー×クリア
・可視光線透過率：53%
・台湾製
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7929円
827 入札履歴
終了
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