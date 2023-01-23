『CD/DIR EN GREY/DUM SPIRO SPERO (2CD+DVD+2LP) (完全生産限定盤)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 19時 43分に出品され03月23日 19時 43分に終了予定です。即決価格は7,928円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
DIR EN GREY (ディルアングレイ でぃるあんぐれい)
2011年8月3日 発売
DIR EN GREYの通算8枚目となるアルバム。
従来のコア・ファンから絶大な支持を集めるのみならず、ギター・キッズや洋学偏重型の音楽ファンも含め、刺激を求めるすべてのへヴィ・ロック・ファンに受け入れられるであろう1枚。
CD/DIR EN GREY/DUM SPIRO SPERO (2CD+DVD+2LP) (完全生産限定盤)
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落札価格7928円
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