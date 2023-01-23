『CD/IDOL舞SHOW/IDOL舞SHOW COMPLETE BEST (CD+Blu-ray) (初回盤)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 12時 35分に出品され04月11日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,928円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 IDOL舞SHOW (アイドルブショウ あいどるぶしょう)

2022年11月23日 発売



”IDOL舞SHOW”のこれまでに発表した楽曲を網羅したベスト盤。



CD:1

1.Truth or Dare 2022

2.Whatever!

3.MUST BE GOING!

4.Unlimited Dance

5.YEAH SAY YEAHHH!

6.FANATIC!

7.トロピカルドリーム

8.キミシダイ Our future

9.叶えて、神様

10.無限日本列島LOVE

11.カレント・ザナドゥ

12.SmilexWork!

13.Papier Mache IDOL

14.Brave Call ! 〜& Just Now We come!〜

15.パステルグレイ

16.SENRAN!アイドル天下道へ2022

BD:2

1.「劇場版IDOL舞SHOW」アニメエディション

2.Truth or Dare(Music Video)

3.MUST BE GOING!(Music Video)

4.YEAH SAY YEAHHH!(Music Video)

5.FANATIC!(Music Video)

6.キミシダイ Our future(Music Video)

7.無限日本列島LOVE(Music Video)

8.カレント・ザナドゥ(Music Video)

9.Papier Mache IDOL(Music Video)

10.パステルグレイ(Music Video)