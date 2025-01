CD/VALSHE/SAGAS (CD+2DVD) (完全生産限定盤/ARD-アルド-盤)【お歳暮】

商品情報

VALSHE (バルシェ ばるしぇ)

2023年3月1日 発売



VALSHE、一年ぶりのミニアルバム発売決定!

”SAGAS=冒険譚”のタイトル通り、今回はファンタジックな世界観に重きをおいたコンセプトアルバム。



CD:1

1.KARASQADAR

2.MORAL LICENCING

3.John Doe

4.Ash

5.+one step

6.街路樹

7.calm

8.ショック THE ワールド(bonus track)

DVD:2

1.VALSHE LIVE THE UNIFY 〜Follow the Tracks〜

DVD:3

