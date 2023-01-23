『CD/VALSHE/SAGAS (CD+2DVD) (完全生産限定盤/ARD-アルド-盤)【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 15時 53分に出品され03月16日 15時 53分に終了予定です。即決価格は7,928円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
VALSHE (バルシェ ばるしぇ)
2023年3月1日 発売
VALSHE、一年ぶりのミニアルバム発売決定!
”SAGAS=冒険譚”のタイトル通り、今回はファンタジックな世界観に重きをおいたコンセプトアルバム。
CD:1
1.KARASQADAR
2.MORAL LICENCING
3.John Doe
4.Ash
5.+one step
6.街路樹
7.calm
8.ショック THE ワールド(bonus track)
DVD:2
1.VALSHE LIVE THE UNIFY 〜Follow the Tracks〜
DVD:3
1.VALSHE LIVE THE UNIFY 〜Follow the Tracks〜
CD/BACK DROP BOMB/Loftinaction (初回生産限定盤)
¥ 7928
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¥ 7928
CD/BACK DROP BOMB/Loftinaction (初回生産限定盤)
¥ 7928
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¥ 7928
CD/松山千春/松山千春の系譜 (4CD+DVD) (歌詞付) (初回限定盤)
¥ 7928
CD/松山千春/松山千春の系譜 (4CD+DVD) (歌詞付) (初回限定盤)
¥ 7928
CD/聖飢魔II/BLOODIEST (CD+3DVD) (初回生産限定盤A)
¥ 7928
CD/聖飢魔II/BLOODIEST (CD+3DVD) (初回生産限定盤A)
¥ 7928
CD/聖飢魔II/BLOODIEST (CD+3Blu-ray) (初回生産限定盤A)
¥ 7928
CD/高野洸/2LDK (CD+2Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定豪華盤)
¥ 7928
CD/高野洸/2LDK (CD+2Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定豪華盤)
¥ 7928
CD/高野洸/2LDK (CD+2DVD(スマプラ対応)) (初回生産限定豪華盤)
¥ 7928
CD/高野洸/2LDK (CD+2DVD(スマプラ対応)) (初回生産限定豪華盤)
¥ 7928
CD/宇野実彩子(AAA)/Honey Stories (CD+2DVD(スマプラ対応)) (初回生産限定盤)
¥ 7928
CD/宇野実彩子(AAA)/Honey Stories (CD+2DVD(スマプラ対応)) (初回生産限定盤)
¥ 7928
エクスタシーOSAKA / エクスタシーTOKIO
¥ 7928
ベア・ナックル・ミュージック(紙ジャケット仕様)
¥ 7928
全集~歌草子
¥ 7928
落札価格7928円
365 入札履歴
終了
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