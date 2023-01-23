『CD/VALSHE/SAGAS (CD+2DVD) (完全生産限定盤/ARD-アルド-盤)【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 15時 53分に出品され03月16日 15時 53分に終了予定です。即決価格は7,928円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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