CD/BACK DROP BOMB/Loftinaction (初回生産限定盤)【コストコ お買い得】

商品情報

BACK DROP BOMB (バックドロップボム ばっくどろっぷぼむ)

2014年12月17日 発売



結成20周年(2014年時)を迎えるミクスチャー・バンド、BACK DROP BOMBの通算6枚目となるオリジナル・アルバム。



CD:1

1.INTRO

2.EVEN

3.ENVY AWAY

4.TELL

5.ALL I NEED IS

6.SEE

7.START ALL OVER AGAIN

8.ROAD

9.NO ONE ELSE

10.BREAKING

11.WEAR AND TEAR

12.CLEAR IN

CD:2

1.good matter.