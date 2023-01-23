『CD/BACK DROP BOMB/Loftinaction (初回生産限定盤)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 09時 59分に出品され03月27日 09時 59分に終了予定です。即決価格は7,928円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 BACK DROP BOMB (バックドロップボム ばっくどろっぷぼむ)

2014年12月17日 発売



結成20周年(2014年時)を迎えるミクスチャー・バンド、BACK DROP BOMBの通算6枚目となるオリジナル・アルバム。



CD:1

1.INTRO

2.EVEN

3.ENVY AWAY

4.TELL

5.ALL I NEED IS

6.SEE

7.START ALL OVER AGAIN

8.ROAD

9.NO ONE ELSE

10.BREAKING

11.WEAR AND TEAR

12.CLEAR IN

CD:2

1.good matter.