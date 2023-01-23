『CD/高野洸/2LDK (CD+2Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定豪華盤)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 25分に出品され03月11日 16時 25分に終了予定です。即決価格は7,928円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
高野洸 (タカノアキラ たかのあきら)
2022年6月8日 発売
高野洸・待望の2ndアルバム『2LDK』(ニーエルディーケー)が6/8(水)にリリース!
最新曲「ASAP」の収録に加え、アルバム新録曲では初の他アーティストとのコラボレーション曲も収録!
初回生産限定盤には特典映像として『Making of 2nd ALBUM ”2LDK”』や、今年2月に開催された”高野洸 FAN MEETING 2022 on the stage 〜”のファイナル・ 2/27 の公演の模様を収録!
CD:1
1.Another Brain
2.tiny lady
3.ツイてる。
4.Precious
5.slow game life feat.Bimi
6.Memory of Sunset
7.鶴
8.Embrace
9.SECRET
10.Pull the Trigger
11.サマービーツ
12.ASAP
BD:2
1.サマービーツ 〜高野洸 1st Live Tour "ENTER"〜(Music Video)
2.tiny lady(Music Video)
3.Memory of Sunset(Music Video)
4.ASAP(Music Video)
5.Another Brain(Music Video)
6.ツイてる。(Music Video)
7.Making of 2nd ALBUM "2LDK"(特典
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落札価格7928円
462 入札履歴
終了
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