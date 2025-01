CD/高野洸/2LDK (CD+2Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定豪華盤)【2025の人気アイテム】

商品情報

高野洸 (タカノアキラ たかのあきら)

2022年6月8日 発売



高野洸・待望の2ndアルバム『2LDK』(ニーエルディーケー)が6/8(水)にリリース!

最新曲「ASAP」の収録に加え、アルバム新録曲では初の他アーティストとのコラボレーション曲も収録!

初回生産限定盤には特典映像として『Making of 2nd ALBUM ”2LDK”』や、今年2月に開催された”高野洸 FAN MEETING 2022 on the stage 〜”のファイナル・ 2/27 の公演の模様を収録!



CD:1

1.Another Brain

2.tiny lady

3.ツイてる。

4.Precious

5.slow game life feat.Bimi

6.Memory of Sunset

7.鶴

8.Embrace

9.SECRET

10.Pull the Trigger

11.サマービーツ

12.ASAP

BD:2

1.サマービーツ 〜高野洸 1st Live Tour "ENTER"〜(Music Video)

2.tiny lady(Music Video)

3.Memory of Sunset(Music Video)

4.ASAP(Music Video)

5.Another Brain(Music Video)

6.ツイてる。(Music Video)

7.Making of 2nd ALBUM "2LDK"(特典