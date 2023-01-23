『ＧＲＥＥＮ ＦＩＥＬＤ 暖か メンズ用防寒フィールドブーツ ミツウマ グリーンフィールド100 クロM(25cm)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 09時 24分に出品され03月28日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,927円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
《フィッティング感覚》 サイズは、ナイキ・アディダスのスニーカーより0.5cm大き目です。
【素 材】 本体：合成ゴム ソール：合成ゴム 裏地：ポリエステル
【重 量】 750ｇ (L 26cm片足)
【原産国】 中国
M 25cm（靴丈:38cm 筒周:38.5cm） L 26cm（靴丈:38cm 筒周:39.5cm） LL 27cm（靴丈:38.5cm 筒周:40.5cm）
【商品説明】
アウトドアテイストにデザインされた防寒ブーツ。
裏地は4mmの防寒断熱素材で暖かく、ソールは 泥・雪でも滑りにくいラグットソールとアウトドアからワーキングにお勧めのブーツです。
ミツウマは大正8年北海道の小樽で創業された老舗長靴メーカーです。
長靴には三頭の顔がイメージされたデザインが北海道の人から愛されて90年あまりになります。
小樽の第一ゴムと並び確かな商品を作りつづけております。
【商品詳細】
ブランド：ＧＲＥＥＮ ＦＩＥＬＤ(グリーンフィールド)
商品名：ＧＲＥＥＮ ＦＩＥＬＤ 暖か メンズ用防寒フィールドブーツ
【当店からの連絡】
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落札価格7927円
422 入札履歴
終了
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