『ナピュアミラー 髪染め ウィッグ用 三面鏡 スタイリングスタンドミラー シルバー 2倍拡大鏡付き 360度回転 高さ調整 角度調整 自然な肌【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 49分に出品され03月28日 20時 49分に終了予定です。即決価格は7,927円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナピュアミラー 髪染め ウィッグ用 三面鏡 スタイリングスタンドミラー シルバー 2倍拡大鏡付き 360度回転 高さ調整 角度調整 自然な肌



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.90 cm

横幅 : 19.40 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。