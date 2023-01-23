『HOLTON ホルトン フレンチホルン用マウスピース MDC【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 16時 25分に出品され04月23日 16時 25分に終了予定です。即決価格は7,927円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HOLTON ホルトン フレンチホルン用マウスピース MDC
【サイズ】
高さ : 3.81 cm
横幅 : 3.81 cm
奥行 : 7.11 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7927円
895 入札履歴
終了
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