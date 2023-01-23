『入浴剤 二股ラジウム鉱石 1kg 北海道 長万部 スパテクノ 石灰華 二股温泉 天然 ホルミシス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 23時 35分に出品され03月23日 23時 35分に終了予定です。即決価格は7,925円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
二股ラジウム鉱石 1kg 北海道 長万部 スパテクノ 石灰華 入浴剤 二股温泉 天然 ホルミシス
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7925円
877 入札履歴
終了
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