『大光電機 DAIKO LED小型ペンダント (LEDランプ付) 広角形 白熱灯60W相当 ダクト取付専用 DPN-41391Y ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 00時 38分に出品され03月20日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,925円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 大光電機 DAIKO LED小型ペンダント (LEDランプ付) 広角形 白熱灯60W相当 ダクト取付専用 DPN-41391Y ホワイト