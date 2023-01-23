『ダイワ(Daiwa) タックルバッグ TP ヒップバッグ(B) レッド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 00時 24分に出品され03月16日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,925円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(Daiwa) タックルバッグ TP ヒップバッグ(B) レッド



【商品説明】

・Can store about 2 to 3 medium-sized boxes (approximately 5.9 x 8.3 x 1.6 inches (15 x 21 x 4 cm)

・Color: Red

・External Dimensions: Approx. 5.9 x 11.0 x 8.3 inches (15 x 28

・Made of PVC tarpaulin material that can be used for rain and splashing water during fishing， and a water stop zipper. The zipper end of the main compartment has a



【サイズ】

高さ : 18.60 cm

横幅 : 21.70 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。