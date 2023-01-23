『2個セットColeman QUAD CHAIR コールマン チェア 丈夫な耐荷重147kg クーラーバッグポケット・サイドポケット・ドリンク【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 21時 58分に出品され03月19日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,925円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2個セットColeman QUAD CHAIR コールマン チェア 丈夫な耐荷重147kg クーラーバッグポケット・サイドポケット・ドリンク



【商品説明】

・ドリンクホルダー

・ポケット



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 97.00 cm

重量 : 7.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。