『2個セットColeman QUAD CHAIR コールマン チェア 丈夫な耐荷重147kg クーラーバッグポケット・サイドポケット・ドリンク【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 21時 58分に出品され03月19日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,925円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2個セットColeman QUAD CHAIR コールマン チェア 丈夫な耐荷重147kg クーラーバッグポケット・サイドポケット・ドリンク
【商品説明】
・ドリンクホルダー
・ポケット
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 97.00 cm
重量 : 7.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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744 入札履歴
終了
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