『あっしは渡世人 (リニューアル)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 30分に出品され04月01日 08時 30分に終了予定です。即決価格は7,925円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

あっしは渡世人 (リニューアル)



【商品説明】

・セット内容:カツラ、着物、帯、パンツ、脚絆 ※わらじは付属しません。

・材質:ポリエステル、コットン、PVC(カツラ)

・着物サイズ:着丈121cm・バスト118cm 袖丈48cm・裄丈73cm



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 29.20 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。