『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) テント ワカサギ テント 160 オレンジ2人用 M-3109【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 04時 23分に出品され03月09日 04時 23分に終了予定です。即決価格は7,925円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) テント ワカサギ テント 160 オレンジ2人用 M-3109
【商品説明】
・パッキンサイズ:(約)62×12×12cm 、組立式
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 61.00 cm
重量 : 1.98 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) テント ワカサギ テント 160 オレンジ2人用 M-3109
¥ 7925
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) テント ワカサギ テント 160 オレンジ2人用 M-3109
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落札価格7925円
419 入札履歴
終了
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