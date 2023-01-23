『スクエア 腕時計 メンズ 革ベルト 防水 おしゃれ アナログ 人気 メンズ アクセサリー シルバー ブラック 男性 学生 恋人 彼氏 日常生【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 50分に出品され03月27日 05時 50分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スクエア 腕時計 メンズ 革ベルト 防水 おしゃれ アナログ 人気 メンズ アクセサリー シルバー ブラック 男性 学生 恋人 彼氏 日常生
【商品説明】
・スペシャルなスクエアダイヤル：クラシックな理念を込めたメンズ腕時計です。ユニークなスクエアダイヤル設計、伝統の中にも新しさを感じられるデザインです。針が電気メッキされ、わずか42mm*45mmのダイヤルに映えています。ベルトが柔らかの本革素材で、ブラウンとブラック二つの色があり、好きのように選択できます。
・多機能 腕時計メンズ：日本製クオーツ、カレンダー、3atm防水、立体数字表示盤、スクエアフェイス、三つポインター飾り 高品質で耐久性が優れている合成革、おしゃれなデザイン、シンプルで文字盤が大き目の存在感があり、時間を分かりやすいです。うで時計 メンズ 時計 防水 デザインスタイル：クラシカルで
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 11.00 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7924円
923 入札履歴
終了
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