『エスフォー ゼウス3 バレル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 09時 05分に出品され05月03日 09時 05分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エスフォー ゼウス3 バレル
【商品説明】
・刻み:リングカット、シャークカット
・形状:トルピード
・本体サイズ :長さ:40.0mm、重さ:16.5g、最大径:7.5mm
・材質:タングステン90%
・規格:2BA
【サイズ】
高さ : 1.78 cm
横幅 : 10.16 cm
奥行 : 12.70 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7924円
963 入札履歴
終了
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