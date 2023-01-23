『エスフォー ゼウス3 バレル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 09時 05分に出品され05月03日 09時 05分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エスフォー ゼウス3 バレル



【商品説明】

・刻み:リングカット、シャークカット

・形状:トルピード

・本体サイズ :長さ:40.0mm、重さ:16.5g、最大径:7.5mm

・材質:タングステン90%

・規格:2BA



【サイズ】

高さ : 1.78 cm

横幅 : 10.16 cm

奥行 : 12.70 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。