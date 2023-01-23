『ラジコンオートバイ ドローン おもちゃ 初心者向け ドローンとオートバイ2in1 ロボット 変形可能 腕時計操作 便利 優携帯性 簡単操作 クリスマス ギフト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 05分に出品され03月25日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報
素材：ABS
サイズ：6.6*15.1*17.1cm
バッテリー：550mAH 3.7V
充電時間：約60分
充電：USB
飛行時間：約6分
飛行高さ：0-120m
制御距離：80M(障害物なし、干渉なし)
機能:重力センサー 制御が簡単 ワンボタン離陸/着陸 360回転 ワンボタン帰航 高度維持 プロペラ保護 優携帯性 小型 腕時計式リモコン ヘッドレスモード 変形可能（ドローン、オートバイ）
商品特徴：ドローン 航空法規制外 航空機 ラジコン 小型 ミニ 200g以下 航空法規制外 無人航空機 おもちゃ 安全性 便利 人気 お買い得 おすすめ 安定 かっこいい ロボット魂 小型 手頃 簡単 頑丈 おもしろい
適用シーン：結婚式 ゴルフコンペ 卒業 卒園 卒団 記念写真 録画 練習用 旅行 登山り 野球観戦 運動会 花火大会 野外フェス お祭り 屋外 室内 庭 アウトドア オフロード 誕生日プレゼント ギフトの日 プレゼント暇つぶし 自宅 グッズ す 親子ペア おやこ 教育 趣味 お歳暮 贈り物
適用対象：メンズ レディース 初心者
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落札価格7924円
918 入札履歴
終了
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