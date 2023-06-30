『Joy-Con(L) パステルパープル/(R) パステルグリーン【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 19時 43分に出品され03月05日 19時 43分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 Joy-Con(L) パステルパープル/(R) パステルグリーン【コントローラー】

フリガナ ジョイコンエルパステルパープルアールパステルグリーンコントローラー

JANコード 4902370551136

メーカー 任天堂

メーカーコード HAC-A-JAWAF

発売日 2023/06/30

ジャンル ACC

ジャンル名称 アクセサリー

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ Joy-Con(L)

パステルパープル/(R)

パステルグリーン