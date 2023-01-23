『プール 大型プール ファミリ 子供用 キッズ キッズプール 家庭用プール 折りたたみ式 大きいプール 水遊び 長方形 家庭用 屋外 暑さ対策【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 16時 06分に出品され03月25日 16時 06分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品説明

安全PVC素材は頑強さを特徴としています。

足の裏が柔らかくなり、転ぶ際の子供の怪我を防ぎます。

膨らませたプール。デフレしても貯蔵しやすいです。

サイズ：

200cm三層 外寸:200*120*60 内寸：155*95*60（適用人数：1~4）

250cm三層 外寸:250*160*60 内寸：216*125*60（適用人数：1~7）

290cm三層 外寸:290*170*60 内寸：250*130*60（適用人数：1~8）

350cm三層 外寸:350*190*60 内寸：300*140*60（適用人数：1~10）

418cm三層 外寸:418*200*60 内寸：370*150*60（適用人数：1~15）

足踏み空気入れ/電動ポンプ

足踏み空気入れ付き/電動ポンプ（お客様に自分で購入）

高品質の衝突防止安全ボトム

環境に優しい素材：厚くされたPVC安全素材を採用し、アップグレードされた素材、厚く耐久性があり、損傷しにくいです。

作業で測定した寸法ですので、多少の誤差がある場合がございます。