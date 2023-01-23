『P最大12倍12/8限定 (取寄) キッキー パンツ キッズ キッズ プリント カバーオール ウィズ ジッパー Pants【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 23時 30分に出品され05月06日 23時 30分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：Kickee Pants Kids キッキー パンツ キッズ
商品名：Kickee Pants Kids Print Coverall with Zipper (Infant)
プリント カバーオール ウィズ ジッパー (インファント)
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Love Stripe
詳細:あなたの小さなマンチキンは、KickeePantsキッズプリントカバーオールとジッパーでとてもぴったりと快適に感じるでしょう。
リラックスフィット.
ラウンドネックラインと長袖。
超柔らかく伸縮性のある構造。
全面プリントデザイン.
ジッパー式フロントクロージャー。
P最大12倍12/8限定 (取寄) キッキー パンツ キッズ キッズ プリント カバーオール ウィズ ジッパー Pants
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落札価格7924円
314 入札履歴
終了
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