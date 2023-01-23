P最大12倍12/8限定 (取寄) キッキー パンツ キッズ キッズ プリント カバーオール ウィズ ジッパー Pants【新年の贈り物】

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ブランド：Kickee Pants Kids キッキー パンツ キッズ

商品名：Kickee Pants Kids Print Coverall with Zipper (Infant)

プリント カバーオール ウィズ ジッパー (インファント)

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Love Stripe

詳細:あなたの小さなマンチキンは、KickeePantsキッズプリントカバーオールとジッパーでとてもぴったりと快適に感じるでしょう。

リラックスフィット.

ラウンドネックラインと長袖。

超柔らかく伸縮性のある構造。

全面プリントデザイン.

ジッパー式フロントクロージャー。