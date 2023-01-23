『セリーヌ フレーム 伊達 度付き 度入り メガネ 眼鏡 CELINE VC1241M 55サイズ 0349 レディース スクエア プレゼント ギフト ラッピング無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 14時 13分に出品され04月06日 14時 13分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド】

CELINE（セリーヌ）

【品目】

メガネフレーム

【型番】

VC1241M 0349 55サイズ

【フィッティング】

調整可能ノーズパッド（クリングス）

【シェイプ】

スクエア

【カラー】

フレーム：ゴールド・ブラウン（艶あり）

【素材】

フレーム：メタル/プラスチック

【サイズ】

［A］レンズ幅：55mm

［B］レンズ縦：30mm

［C］ブリッジ幅：13mm

［D］フレーム幅：130mm

［E］テンプル長：135mm

【仕様・機能】

重量：約21g（ダミーレンズを含む）

バネ丁番

【付属品】

当店オリジナル眼鏡ケース

レンズクロス













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カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ セリーヌ

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