『セリーヌ フレーム 伊達 度付き 度入り メガネ 眼鏡 CELINE VC1241M 55サイズ 0349 レディース スクエア プレゼント ギフト ラッピング無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 14時 13分に出品され04月06日 14時 13分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】
CELINE（セリーヌ）
【品目】
メガネフレーム
【型番】
VC1241M 0349 55サイズ
【フィッティング】
調整可能ノーズパッド（クリングス）
【シェイプ】
スクエア
【カラー】
フレーム：ゴールド・ブラウン（艶あり）
【素材】
フレーム：メタル/プラスチック
【サイズ】
［A］レンズ幅：55mm
［B］レンズ縦：30mm
［C］ブリッジ幅：13mm
［D］フレーム幅：130mm
［E］テンプル長：135mm
【仕様・機能】
重量：約21g（ダミーレンズを含む）
バネ丁番
【付属品】
当店オリジナル眼鏡ケース
レンズクロス
key:父の日 プレゼント ギフト ラッピング無料
セリーヌ フレーム 伊達 度付き 度入り メガネ 眼鏡 CELINE VC1640C 52サイズ 09QG レディース セル/スクエア プレゼント ギフト ラッピング無料
¥ 7924
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セリーヌ フレーム 伊達 度付き 度入り メガネ 眼鏡 CELINE VC1610M 53サイズ 098D レディース セル/スクエア プレゼント ギフト
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セリーヌ フレーム 伊達 度付き 度入り メガネ 眼鏡 CELINE VC1603S 55サイズ 097D レディース セル/スクエア プレゼント ギフト ラッピング無料
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セリーヌ フレーム 伊達 度付き 度入り メガネ 眼鏡 CELINE VC1580 53サイズ 0M24 レディース セル/スクエア プレゼント ギフト
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セリーヌ フレーム 伊達 度付き 度入り メガネ 眼鏡 CELINE VC1373M 54サイズ 0383 レディース スクエア プレゼント ギフト
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セリーヌ フレーム 伊達 度付き 度入り メガネ 眼鏡 CELINE VC1306M 53サイズ 0S58 レディース ラウンド プレゼント ギフト ラッピング無料
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セリーヌ フレーム 伊達 度付き 度入り メガネ 眼鏡 CELINE VC1251M 53サイズ 0A39 レディース ハーフリム/スクエア プレゼント ギフト ラッピング無料
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セリーヌ フレーム 伊達 度付き 度入り メガネ 眼鏡 CELINE VC1251M 53サイズ 0A39 レディース ハーフリム/スクエア プレゼント ギフト
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落札価格7924円
837 入札履歴
終了
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