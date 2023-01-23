『老眼鏡 セリーヌ CELINE リーディンググラス シニアグラス おしゃれ メガネ めがね VC1452M 53 0S53 プレゼント ギフト ラッピング無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 19時 46分に出品され03月12日 19時 46分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド】

CELINE（セリーヌ）

【品目】

老眼鏡

【型番】

VC1452M 0S53 53サイズ

【フィッティング】

調整可能ノーズパッド（クリングス）

【シェイプ】

スクエア

【カラー】

フレーム：メタリック パープル・パープル（艶あり）

【素材】

フレーム：メタル

【サイズ】

［A］レンズ幅：53mm

［B］レンズ縦：25mm

［C］ブリッジ幅：15mm

［D］フレーム幅：133mm

［E］テンプル長：135mm

【仕様・機能】

重量：約24g（ダミーレンズを含む）

バネ丁番

【付属品】

当店オリジナル眼鏡ケース

レンズクロス









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