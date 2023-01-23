資生堂　インテグレート　ボリュームバームリップ　Ｎ　PK370　送料無料【2025の人気アイテム】

特徴 ぽってり色っぽ唇をつくる、保湿バームリップ

ばれない輪郭メークで、唇のボリューム感を自然にアップする保湿バームリップです。

ぽってり色っぽい唇が簡単に描けるペンシル形状。

なめらかな使い心地で、色づきを調整しやすく、キレイな発色が持続します。



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適量を唇全体に塗布した後、下唇の底部を重ね塗りすると、ぽってりボリュームのある唇を演出できます。 使用上の注意 開閉時、キャップで紅先を傷つけないように、ご注意ください。

ご使用後はキャップをきちんと閉めてください。

落下などの衝撃で、中味が折れたり、抜けたり、くり戻せなくなることがありますのでご注意ください。

衣類やその他のものにつくと落ちませんのでご注意ください。

日のあたるところや高温・多湿のところにおかないでください。中味がやわらかくなり、欠けたり折れやすくなります。また、表面の色が淡くなることがあります。その場合はティッシュペーパーなどでふくともとに戻ります。

ご使用後、唇に色が残るタイプです。唇への色残りが気になる場合は油性タイプのクレンジングをお使いいただくことをおすすめします。

ほんのり色づく成分を配合しているため、まれに中味が部分的に赤くなることがありますが品質には問題ありません。